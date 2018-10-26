Конкурс з продажу “Центренерго” відбудеться 13 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Конкурс з продажу пакету акцій ПАТ “Центренерго” зі стартовою ціною 5,984 млрд грн відбудеться 13 грудня 2018 року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Фонду державного майна України Віталій Трубаров, передає УНН.
"Дату продажу першого об’єкту великої приватизації 2018 року визначено. 13 грудня об 11:00 відбудеться конкурс з продажу державного пакету акцій ПАТ “Центренерго”. Стартова ціна 5,984 млрд гривень“, — зазначив він.
За словами Трубарова, відповідне рішення прийняла Комісія з продажу ПАТ “Центренерго”.
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Також голова ФДМУ розповів, що 29 жовтня буде опубліковане інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
Він додав, що в інвестора є 45 днів на ознайомлення з роботою і фінансовими показниками підприємства та на підготовку всіх необхідних документів.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакету акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго”.