Конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится 13 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Конкурс по продаже пакета акций ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 5,984 млрд грн состоится 13 декабря 2018 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, передает УНН.
"Дату продажи первого объекта большой приватизации 2018 определено. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго". Стартовая цена 5,984 млрд гривен", - отметил он.
По словам Трубарова, соответствующее решение приняла Комиссия по продаже ПАО "Центрэнерго".
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Также председатель ФГИУ рассказал, что 29 октября будут опубликованы информационное сообщение о проведении конкурса по открытостью предложения цены по принципу аукциона.
Он добавил, что у инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.
Как сообщал УНН, Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго".