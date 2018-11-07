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Конфлікт сільгоспвиробників із "УЗ" вирішується на урядовому рівні - Бакуменко

Конфлікт сільгоспвиробників із "УЗ" вирішується на урядовому рівні - Бакуменко

Київ • УНН

 • 9859 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Проблема залізниці давно має комплексний характер. Стан активів "Укрзалізниці" продовжує погіршуватися, що тягне на дно всю економіку країни. Про це УНН повідомив в.о. голови аграрного комітету ВРУ Олександр Бакуменко.

"Це проблема і металургів, і хіміків, і дорожніх будівельників - на жаль, комплексна системна проблема", - підкреслив він.

Вітчизняний парк локомотивів зношений, оборотність вагонів з кожним роком погіршується, пояснив Бакуменко.

"Ложку дьогтю у бочку меду" додає сама "УЗ", довільно закриваючи зернові станції, збільшуючи у рази тарифи на перевезення.

"Залізниця стає тромбом, який заважає розвитку економіки", - вважає нардеп.

Для представників АПК проблема "УЗ" є особливо гострою. Зокрема - для експортерів галузі, зазначив нардеп.

"Ось, наприклад, зараз йде збирання врожаю такої експортної культури, як кукурудза. Її необхідно прибрати з поля, вивезти, посушити, доставити на елеватори, далі - у порти для виконання контрактів, які були укладені заздалегідь. Але у цьому всьому ланцюжку ми стикаємося з проблемою браку вагонів і подорожчання перевезення. Як в таких умовах сільгоспвиробникам виконувати свої зобов'язання за договорами?!" - риторично запитує він.

Конфлікт фермерів з "УЗ" перейшов у публічну площину наприкінці серпня. Аграрні асоціації звернулися за допомогою до профільного комітету ВР, розповів Бакуменко.

"Почалася активна робота над вирішенням проблем. Ми провели спільні наради з комітетами з питань транспорту, промислової політики та енергетики, за участю представників профільних міністерств і відомств, галузевих асоціацій та бізнесу.

Ми обговорили озвучені пропозиції, пропрацювали їх, виписали комплексне бачення вирішення проблем і оформили їх у вигляді звернення до Прем'єр-міністра України (також поінформували Президента України) за підписом 4-х керівників парламентських комітетів і народних депутатів України, а також керівників асоціацій і товаровиробників" , - сказав він.

Сьогодні конфлікт сільгоспвиробників з "УЗ" вирішується на урядовому рівні, зазначив він. При Мінагрополітики створено робочу групу, її перше засідання відбулося 30 жовтня.

"Ми домовилися, що робоча група в оперативному режимі буде обробляти конкретні проблемні питання та надавати конкретні варіанти їхнього вирішення. Нам необхідно удосконалити перевезення залізничним транспортом за допомогою системи планування і прогнозованості обсягів завантаження, а також можливості використання інших видів перевезень - автомобільного та річкового транспорту. Так що, продовжуємо працювати в активному темпі", - резюмував нардеп.

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