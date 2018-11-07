Конфликт сельхозпроизводителей с "УЗ" решается на правительственном уровне - Бакуменко

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107514 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115076 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153136 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146863 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137591 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128747 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172914 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118121 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 42372 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 41609 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 106519 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 30921 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 33683 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 137152 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 172911 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181779 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192603 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 153136 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104453 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108775 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111037 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110420 просмотра
Актуальное
Конфликт сельхозпроизводителей с "УЗ" решается на правительственном уровне - Бакуменко

Конфликт сельхозпроизводителей с "УЗ" решается на правительственном уровне - Бакуменко

Киев  •  УНН

 • 9857 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Проблема железной дороги давно носит комплексный характер. Состояние активов "Укрзализныци" продолжает ухудшаться, что тянет ко дну всю экономику страны. Об этом УНН сообщил и.о. председателя аграрного комитета ВРУ Александр Бакуменко.

"Это проблема и металлургов, и химиков, и дорожных строителей - к сожалению, комплексная системная проблема", - подчеркнул он.

Отечественный парк локомотивов изношен, оборотность вагонов с каждым годом ухудшается, объяснил Бакуменко.

"Ложку дегтя в бочку меда" добавляет сама "УЗ", произвольно закрывая зерновые станции, увеличивая в разы тарифы на перевозку.

"Железная дорога становится тромбом, который мешает развитию экономики", - считает нардеп.

Для представителей АПК проблема "УЗ" является особо острой. В частности - для экспортеров отрасли, отметил нардеп.

"Вот, например, сейчас идет уборка урожая такой экспортной культуры, как кукуруза. Ее необходимо убрать с поля, вывезти, посушить, доставить на элеваторы, далее - в порты для выполнения контрактов, которые были заключены заранее. Но в этой всей цепочке мы сталкиваемся с проблемой нехватки вагонов и удорожания перевозки. Как в таких условиях сельхозпроизводителям выполнять свои обязательства по договорам?!" - риторически спрашивает он.

Конфликт фермеров с "УЗ" перешел в публичную плоскость в конце августа. Аграрные ассоциации обратились за помощью в профильный комитет ВР, рассказал Бакуменко.

"Началась активная работа над решением проблем. Мы провели совместные совещания с комитетами по вопросам транспорта, промышленной политики и энергетики, при участии представителей профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций и бизнеса.

Мы обсудили озвученные предложения, проработали их, выписали комплексное видение решения проблем и оформили их в виде обращения к Премьер-министру Украины (также проинформировали Президента Украины) за подписью 4-х руководителей парламентских комитетов и народных депутатов Украины, а также руководителей ассоциаций и товаропроизводителей", - сказал он.

Сегодня конфликт сельхозпроизводителей с "УЗ" решается на правительственном уровне, отметил он. При Минагрополитики создана рабочая группа, ее первое заседание состоялось 30 октября.

"Мы договорились, что рабочая группа в оперативном режиме будет обрабатывать конкретные проблемные вопросы и предоставлять конкретные варианты их решения. Нам необходимо усовершенствовать перевозки железнодорожным транспортом с помощью системы планирования и прогнозируемости объемов загрузки, а также возможности использования других видов перевозок - автомобильного и речного транспорта. Так что, продолжаем работать в активном темпе", - резюмировал нардеп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы