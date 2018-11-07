Конфликт сельхозпроизводителей с "УЗ" решается на правительственном уровне - Бакуменко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Проблема железной дороги давно носит комплексный характер. Состояние активов "Укрзализныци" продолжает ухудшаться, что тянет ко дну всю экономику страны. Об этом УНН сообщил и.о. председателя аграрного комитета ВРУ Александр Бакуменко.
"Это проблема и металлургов, и химиков, и дорожных строителей - к сожалению, комплексная системная проблема", - подчеркнул он.
Отечественный парк локомотивов изношен, оборотность вагонов с каждым годом ухудшается, объяснил Бакуменко.
"Ложку дегтя в бочку меда" добавляет сама "УЗ", произвольно закрывая зерновые станции, увеличивая в разы тарифы на перевозку.
"Железная дорога становится тромбом, который мешает развитию экономики", - считает нардеп.
Для представителей АПК проблема "УЗ" является особо острой. В частности - для экспортеров отрасли, отметил нардеп.
"Вот, например, сейчас идет уборка урожая такой экспортной культуры, как кукуруза. Ее необходимо убрать с поля, вывезти, посушить, доставить на элеваторы, далее - в порты для выполнения контрактов, которые были заключены заранее. Но в этой всей цепочке мы сталкиваемся с проблемой нехватки вагонов и удорожания перевозки. Как в таких условиях сельхозпроизводителям выполнять свои обязательства по договорам?!" - риторически спрашивает он.
Конфликт фермеров с "УЗ" перешел в публичную плоскость в конце августа. Аграрные ассоциации обратились за помощью в профильный комитет ВР, рассказал Бакуменко.
"Началась активная работа над решением проблем. Мы провели совместные совещания с комитетами по вопросам транспорта, промышленной политики и энергетики, при участии представителей профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций и бизнеса.
Мы обсудили озвученные предложения, проработали их, выписали комплексное видение решения проблем и оформили их в виде обращения к Премьер-министру Украины (также проинформировали Президента Украины) за подписью 4-х руководителей парламентских комитетов и народных депутатов Украины, а также руководителей ассоциаций и товаропроизводителей", - сказал он.
Сегодня конфликт сельхозпроизводителей с "УЗ" решается на правительственном уровне, отметил он. При Минагрополитики создана рабочая группа, ее первое заседание состоялось 30 октября.
"Мы договорились, что рабочая группа в оперативном режиме будет обрабатывать конкретные проблемные вопросы и предоставлять конкретные варианты их решения. Нам необходимо усовершенствовать перевозки железнодорожным транспортом с помощью системы планирования и прогнозируемости объемов загрузки, а также возможности использования других видов перевозок - автомобильного и речного транспорта. Так что, продолжаем работать в активном темпе", - резюмировал нардеп.