Конфлікт Ізраїлю та Гази: опубліковані відео обстрілів сектору, загинули цивільні з обох сторін

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Близько 180 ракет було випущено минулої ночі по території Ізраїлю з палестинського сектора Гази. Такі дані навело видання The Times of Israel, цитуючи заяву ізраїльської армії, повідомляє УНН.

У ньому говориться, що “в останні години суботи і рано вранці в неділю по Ізраїлю було запущено 180 ракет”. Відзначається, що таким чином, загальне число ракет, запущених менш ніж за добу прихильниками радикальних угруповань з блокованого сектора по ізраїльській території, склало 430.

Також вказується, що ізраїльські сили “минулої ночі атакували 60 об’єктів на території Гази, довівши число цілей до 180”.

Раніше повідомлялося, що палестинські радикали з сектора Гази з ранку суботи випустили понад 250 ракет по Ізраїлю. У відповідь, як повідомила прес-служба армії єврейської держави, ізраїльські військові вразили 120 військових об’єктів радикальних рухів ХАМАС і “Ісламський джихад” на території анклаву. За даними ізраїльських військових, цілями атак є тренувальні бази, цехи зброї і тунелі, прориті під кордоном в південній частині анклаву. За підрахунками ізраїльтян, в результаті ударів в секторі Гази загинули від п’яти до шести палестинських бойовиків. Телеканал Al Jazeera повідомив, що при атаках з повітря на різні райони Гази було вбито дев’ять палестинців.

Деякий час назад надійшли повідомлення про те, що ізраїльтянин, який декілька годин тому отримав поранення при ракетній атаці з сектора Гази, помер в місті Ашкелон. За наявними даними, чоловік помер від ран, отриманих в результаті обстрілу одного з житлових кварталів міста.

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