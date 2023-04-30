Кому варто прихопити сьогодні парасолю, а де чекати заморозків: прогноз погоди на 30 квітня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні на значній території України дощитиме, температура повітря вдень місцями сягатиме 16 градусів тепла. У деяких регіонах будуть заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

У південних, східних, більшості центральних областей вночі помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі місцями значні), вдень невеликі дощі, температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі 1-6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 11-16° тепла.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Погода у столичному регіоні

Без опадів. По області вночі заморозки 0-5°, температура вдень 11-16° тепла, у Києві ночі заморозки 0-2°, температура вдень 13-15° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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