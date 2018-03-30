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Компанія "Спортлото" виграла суд проти Мінфіну

Компанія "Спортлото" виграла суд проти Мінфіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов компанії "Спортлото" проти міністерства фінансів України та визнав протиправну бездіяльність цього відомства в питаннях видачі ліцензій для проведення лотерей. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Суть претензій лотерейної компанії зводиться до того, що ще в 2015 році вона звернулася до міністерства з проханням видати ліцензію на проведення лотерей.

Однак, в Мінфіні звернення проігнорували, чим порушили чинне законодавство. Замість розгляду питання про видачу ліцензії вони направили "Спортлото" лист, в якому послалися на відсутність ліцензійних умов, які самі ж повинні були розробити ще в 2012 році.

При цьому, інформаційний лист, яким обмежилися в Мінфіні - не є встановленою законодавством формою відповіді на подібні звернення, підкреслили в "Спортлото".

Суд погодився з доводами лотерейної компанії і вказав Мінфіну на їх протиправну бездіяльність.

"В даному випадку, як приходить до висновку суд, отримавши заяву позивача, Мінфін зобов'язаний, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону, розглянути заяву разом з документами, надання яких в орган ліцензування передбачено законом, і за результатами їх розгляду прийняти одне з рішень: або про залишення заяви без розгляду або про відмову у видачі ліцензії, або про видачу ліцензії. Наявність або відсутність ліцензійних умов не є передумовою для розгляду заяви та прийняття одного з вищенаведених рішень.

Однак, відповідачем у встановлений термін не скоєно жодних дій по розгляду заяви та документів, що додаються, а також - не прийнято жодного з рішень за результатами розгляду заяви. Напрямок вищезгаданого листа не є виконанням наведених вище вимог закону.

Отже, відповідач допустив протиправну бездіяльність, яка складається в нерозглянутої заяви і неприйняття одного з наведених рішень", - зазначив суд.

У своєму рішенні він також вказав, що Мінфін зобов'язаний розглянути документи компанії "Спортлото" і прийняти одне з рішень, встановлених чинним законодавством.

Але, поки суд розглядав бездіяльність Мінфіну у видачі ліцензії "Спортлото", відомство все одно знайшло спосіб не видавати її цієї компанії. Як вказують експерти галузі, в травні минулого року Мінфін виписав проект ліцензійних умов під одного учасника лотерейного ринку - компанією "УНЛ" (Українська національна лотерея), яку називають афілійованою з владою. Вони підкреслюють, що лейтмотивом проекту є монополізація лотерейного ринку країни однієї з приватних компаній "УНЛ" і відсутність контролю за його діяльністю, включаючи фінансові потоки.

Проект в такому вигляді відхилив ряд державних органів: АМКУ, Держказначейство і Регуляторна служба. Перший віце-прем'єр Степан Кубів доручив Мінфіну проект виправити з урахуванням зауважень цих відомств і повторно віддати їм на узгодження.

Але Мінфін і це розпорядження проігнорував. Ні Регуляторна служба, ні АМКУ доопрацьований проект не бачили. Тим часом, він таки "блукає" вже десь в Кабміні.

За даними ЗМІ, суть зміненого проекту знову таки полягає в легалізації монополізації лотерейного ринку і проведенні там напівлегальних азартних ігор одним учасником, а саме оператором "УНЛ". Абсолютним "дном" міністра фінансів Данилюка журналісти назвали його пояснювальну записку до змінених проектом ліцумов. Там, зокрема, зазначено, що ті державні органи, які не отримали новий проект на ознайомлення і узгодження, вважаються такими, що погодили його без зауважень.

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