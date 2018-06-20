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Компанія нардепа продала гірникам заборонені російські автобуси

Компанія нардепа продала гірникам заборонені російські автобуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Компанія "Радіал - Україна" продала гірникам з "ОГХК" заборонені в Україні російські автобуси "ПАЗ", передає УНН з посиланням на судові матеріали.

Угода на суму 2,3 млн грн відбулася у вересні 2017 року. Однак в ситуацію вчасно втрутилася прокуратура Житомирської області, яка звернулася до суду і зобов'язала "Радіал-Україна" забрати автобуси і повернути гроші гірникам.

"Позовні вимоги ґрунтуються на тому, що процедура закупівлі автобусів проведена з порушенням норм чинного законодавства, а саме: встановлено невідповідність пропозиції ТОВ "Радіал-Україна" вимогам тендерної документації замовника та законодавства в сфері державних закупівель; предметом закупівлі є автобуси, виготовлені ТОВ "Павловський автобусний завод" в Російській Федерації, щодо якого застосовані обмежувальні заходи з торговельних операцій згідно з Додатком 2 Рішення РНБО від 28.04.17 та п.10ч.1ст.4 ЗУ "Про санкції", - повідомили в прокуратурі.

Раніше УНН повідомляв, що всупереч санкціям РНБО в Україні вільно купують і продають російські автобуси "ПАЗ" на майданчиках Prozorro. Продає їх вищевказана компанія "Радіал-Україна", пов'язана з народним депутатом Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим. Купують, в більшості випадків, комунальні підприємства за рахунок грошей українських платників податків. ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в даному випадку не виняток.

Подібна ситуація раніше була і в Полтаві, де місцеве підприємство "Полтававодоканал" купило російський ПАЗ, розрахувавшись бюджетними грошима. Але місцева прокуратура ніяк не відреагувала на інцидент і не перешкоджала виведенню коштів.

Нагадаємо, "Павловський автобусний завод" належить наближеному до Президента Росії бізнесменові Олегу Дерипасці, і не виключено, що у такий спосіб діє схема виведення бюджетних грошей України в РФ. В СБУ пообіцяли відреагувати на ситуацію, але про вжиті заходи поки не повідомляють.

У МЕРТ тим часом уже заявили, що не можуть зупинити продаж заборонених російських товарів на майданчиках Prozorro.

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