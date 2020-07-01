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Комітет ВР погодив виділення коштів на страхування медиків через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

“Члени Комітету погодили виділення Міністерству соціальної політики коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова КМУ від 17 червня 2020 № 498)”, — йдеться у повідомленні.

Також було погоджено виділення Міністерству юстиції коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Повідомляється, що обидва рішення були ухвалені керуючись частиною другою статті 28 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Нагадаємо, що Фонд соцстрахування надав допомогу двом родинам померлих від COVID-19 медиків.

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