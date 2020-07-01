Комитет ВР одобрил выделение средств на страхование медиков из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и её последствиями для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.
“Члены Комитета согласовали выделение Министерству социальной политики средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и её последствиями для оказания финансовой помощи Фонда социального страхования Украины для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (постановление КМУ от 17 июня 2020 года № 498)”, — говорится в сообщении.
Также было согласовано выделение Министерству юстиции средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и её последствиями для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
Сообщается, что оба решения были приняты руководствуясь частью второй статьи 28 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Напомним, что Фонд соцстрахования оказал помощь двум семьям умерших от COVID-19 медиков.