Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

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«Щойно комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроекти, якими затверджуються Укази Президента України про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб», - повідомив Мисягін.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.