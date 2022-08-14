Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроекти про продовження на 90 діб воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
«Щойно комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроекти, якими затверджуються Укази Президента України про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб», - повідомив Мисягін.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.