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Комітет рекомендував Раді ухвалити закон щодо оскарження у суді строку арешту

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.

"Під час розгляду проекту закону №2315 на засіданні Комітету 11 грудня зазначалося, що проект спрямований на забезпечення виконання рішення КСУ та визначення в Кримінальному процесуальному кодексі строків та процедури апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, розгляду такої скарги судом апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.

Проектом вносяться зміни до статей Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають:

- можливість судді апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участі у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанцій;

- можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, постановлених під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті;

- повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції та ін.

"Члени Комітету підтримали законопроект, прийняття якого дозволить забезпечити приведення положень Кримінального процесуального кодексу у відповідність до рішення Конституційного суду України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення.

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