Комитет рекомендовал Раде принять закон об обжаловании в суде срока ареста

"При рассмотрении проекта закона №2315 на заседании Комитета 11 декабря отмечалось, что проект направлен на обеспечение выполнения решения КСУ и определения в Уголовном процессуальном кодексе сроков и процедуры апелляционного обжалования определения суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении другой меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, который был вынесен в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу, рассмотрения такой жалобы судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Проектом вносятся изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса Украины, которые предусматривают:

- возможность судьи апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции;

- возможность обжалования в апелляционном порядке решений суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;

- возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции и т.д.

"Члены Комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит обеспечить приведение положений Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения.