Комітет Ради з нацбезпеки розгляне сьогодні державне оборонне замовлення - Верещук

Цитата:

"Щодо ДОЗ – ми (сьогодні - ред) його розглядаємо, і, сподіваюся, до кінця тижня ми встигнемо це зробити. Ситуація контрольована", - заявила Верещук в одному з телеефірів.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021–2022 роки”.