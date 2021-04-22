Комітет Ради з нацбезпеки розгляне сьогодні державне оборонне замовлення - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні, 22 квітня, Комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне у закритому режимі державне оборонне замовлення на 2021 – 2023 роки. Про це повідомила член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає УНН.
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"Щодо ДОЗ – ми (сьогодні - ред) його розглядаємо, і, сподіваюся, до кінця тижня ми встигнемо це зробити. Ситуація контрольована", - заявила Верещук в одному з телеефірів.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021–2022 роки”.