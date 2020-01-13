Комітет Ради буде розглядати питання про катастрофу літака МАУ у закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва прийняв рішення про розгляд питань про загострення відносин між США та Ісламською республікою Іран та про ситуацію навколо авіакатастрофи українського літака рейсу PS752 в закритому режимі. Відповідне рішення під час засідання підтримали присутні нардепи, передає кореспондент УНН.
“Прошу підтримати пропозицію про розгляд питань № 6 і № 7 про загострення відносин між США та Ісламською республікою Іран, а також про ситуацію навколо авіакатастрофи літака, у закритому режимі, прошу проголосувати?" — запитав під час засідання голова комітету Богдан Яременко.
Нардепи-члени комітету підтримали пропозицію.
“Рішення про розгляд цих питань прийнято”, — сказав він.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.