Комісія з обрання керівництва САП оскаржила рішення ОАСК про її роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було визнано нечинним порядок її роботи. Про це повідомив член комісії Роман Куйбіда на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
"Пригадуєте, наприкінці минулого року ОАСК визнав нечинними правила роботи комісії щодо проведення конкурсу, нібито через відсутність повноважень на їх ухвалення? Мене запитують, чи набрало рішення законної сили, чи оскаржила конкурсна комісія його. Так, комісія подала апеляційну скаргу", - написав Куйбіда.
Деталі
Він зазначив, що рішення ОАСКу не набрало законної сили, а правила проведення конкурсу залишаються чинними.
Доповнення
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заблокував проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скасувавши порядок роботи Конкурсної комісії.
Після цього рішення в Офісі Президента заявили, що керівника САП оберуть вчасно.
Проте 21 грудня 2021 року комісія з відбору керівника САП оприлюднила результати, але переможця не затвердила.
24 грудня члени конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не змогли обрати очільника відомства.
Посольство США в Україні закликало членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи та прийняти правильне рішення, затвердивши свій власний вибір очільника САП.