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Комаровський схвалив вакцину Covishield

Комаровський схвалив вакцину Covishield

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що доставлена в Україну вакцина Covishield довела свою ефективність і може убезпечити українців, повідомляє УНН.

Цитата

“Я однозначно схвалюю застосування цієї вакцини”, — сказав лікар.

Деталі

Він підкреслив, що Covishield і AstraZeneca це одне і теж.

“Виготовляється вакцина CoviShield, вона ж AstraZeneca — Інститутом сироватки в Індії. Там виготовляється від 60-65% всіх вакцин світу. Розумієте, 60-65% всіх дітей світу отримують цю вакцину. Це дуже сучасне підприємство і не дивно, що AstraZeneca (коли шукала потужності виробництва) вибрала його. І після цього з’являються базіки, демагоги, політики, яким треба за всяку ціну вилаяти владу — а владу є за що лаяти, але тільки не за те, що у нас індійська вакцина”, — зазначив Комаровський.

Ефективність Covishield перевищує 60%, продовжив лікар.

“60% — це захист від факту захворювання. І наближається до 90%, а то і вище — це захист від важких форм захворювання. Головне: вакцина AstraZeneca викликає утворення антитіл і здатна захистити тих, хто прищеплюється”, — вказав Комаровський.

Він закликав українців не нехтувати цією вакциною і захиститися від COVID-19.

“Якщо у вас немає реальних шансів зробити щеплення Pfizer або Moderna, я вас прошу: не відмовляйтеся від цієї вакцини. Це нормальна, якісна вакцина”, — підсумував Комаровський.

Вакцинація в Україні Covishield

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Станом на 5 березня скарг на важку “побочку” від вакцини AstraZeneca/Covishield від українців не надходило.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (проводиться Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничими процесами, контролем у процесі і критичними характеристикам якості”.

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