Командувач ООС пообіцяв миттєву відповідь на випадки порушення "режиму тиші" бойовиками

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У разі порушення бойовиками режиму тиші і створення загрози життю українських військовослужбовців, відповідь Збройних Сил буде миттєвою і рішучою. Про це сказав під час брифінгу щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, передає УНН.

"Збройні сили України, що сьомий рік поспіль самовіддано захищають державу від російської агресії, готові надалі давати гідну відсіч окупаційним військам. Поряд з цим, на виконання рішення вищого політичного керівництва держави, об’єднані сили мають забезпечити дотримання режиму повного та всеосяжного режиму припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника", - сказав Кравченко.

З його слів, виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників "мінського процесу", відкривають шлях до політичного врегулювання.

"Очевидно, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами - потрібне поєднання військових і політично-дипломатичних інструментів", - зазначив командувач.

Він підкреслив, що, забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні Сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.

"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошую - ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом. Як командувач Об’єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у зоні операції ОС запевняю, що у разі порушення противником "режиму тиші" і створення загрози життю наших військовослужбовців, відповідь ЗС буде миттєвою і рішучою", - підкреслив Кравченко.

Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.

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