Командувач ООС пообіцяв миттєву відповідь на випадки порушення "режиму тиші" бойовиками

"Збройні сили України, що сьомий рік поспіль самовіддано захищають державу від російської агресії, готові надалі давати гідну відсіч окупаційним військам. Поряд з цим, на виконання рішення вищого політичного керівництва держави, об’єднані сили мають забезпечити дотримання режиму повного та всеосяжного режиму припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника", - сказав Кравченко.

З його слів, виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників "мінського процесу", відкривають шлях до політичного врегулювання.

"Очевидно, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами - потрібне поєднання військових і політично-дипломатичних інструментів", - зазначив командувач.

Він підкреслив, що, забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні Сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.

"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошую - ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом. Як командувач Об’єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у зоні операції ОС запевняю, що у разі порушення противником "режиму тиші" і створення загрози життю наших військовослужбовців, відповідь ЗС буде миттєвою і рішучою", - підкреслив Кравченко.

Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.