Командувач Об'єднаних сил назвав гуманітарні цілі військової операції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв назвав основні гуманітарні цілі при проведенні військової операції на сході України. Про це йшлося під час зустрічі з новопризначеним головою офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Інгрід Макдональд, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Так, за його словами, пріоритетами Командування Об’єднаних сил у гуманітарній сфері при проведенні військової операції є: захист цивільного населення, створення умов для сталого соціального та економічного розвитку регіону, нарощення потенціалу цивільно-військового співробітництва між Об’єднаними силами та органами державної і місцевої влади та взаємодія з міжнародними та недержаними гуманітарними організаціями.
Представники Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні та "Центру з питань цивільних осіб в умовах конфлікту" в Україні пообіцяли військовим підтримку у вирішення гуманітарних проблем у регіоні.
Нагадаємо, Франція прийняла рішення про виділення 500 тисяч євро на реалізацію проектів, пов’язаних з забезпеченням харчової безпеки місцевого населення на Донбасі.