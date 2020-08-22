Команди українців дізналися календар нового сезону АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар поєдинків турніру майбутнього сезону 2020/2021 років, передає УНН з посиланням на сайт АПЛ.
У стартовому турі “Вест Хем” українця Андрія Ярмоленка 12 вересня вдома прийматиме “Ньюкасл”. Зважаючи на те, що “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка через участь у Лізі чемпіонів пізніше за всіх завершив сезон-2019/2020, домашній матч “Містян” стартового туру нового чемпіонату проти “Астон Вілли” перенесено на пізнішу дату.
Чинний чемпіон країни “Ліверпуль” почне захист титулу із протистоянням з новачком турніру “Лідсом”.
Зауважимо, що в першому колі команди футболістів збірної України зіграють у Лондоні (базова дата туру — 24 жовтня), а у другому — зустрінуться в Манчестері (базова дата туру — 27 лютого).
Також додамо, останній тур АПЛ-2020/2021 запланований на 23 травня 2021 року.