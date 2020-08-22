Команды украинцев узнали календарь нового сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Английская Премьер-лига обнародовала календарь матчей турнира будущего сезона 2020/2021 годов, передает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
В стартовом туре “Вест Хэм” Украинская Андрея Ярмоленко 12 сентября дома примет “Ньюкасл”. Несмотря на то, что “Манчестер Сити” Александра Зинченко участием в Лиге чемпионов позже всех завершил сезон 2019/2020, домашний матч “Горожан” стартового тура нового чемпионата против “Астон Виллы” перенесен на более позднюю дату.
Действующий чемпион страны “Ливерпуль” начнет защиту титула с противостоянием с новичком турнира “Лидсом”.
Заметим, что в первом круге команды футболистов сборной Украины сыграют в Лондоне (базовая дата тура — 24 октября), а во втором — встретятся в Манчестере (базовая дата тура — 27 февраля).
Также добавим, последний тур АПЛ-2020/2021 запланирован на 23 мая 2021 года.