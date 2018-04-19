Команда українця Шахова вийшла у фінал Кубку Греції з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Український півзахисник взяв участь у поєдинку у відповідь 1/2 фіналу Кубку Греції з футболу, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Наш співвітчизник з’явився на полі з перших хвилин другого поєдинку 1/2 фіналу Кубку Греції, в якому його “ПАОК” зустрічався з “Паніоніосом”.
Шахов відіграв до фінального свистка, а “ПАОК” переміг — 3:1, дотиснувши суперника лише після вилучення в його складі. Перша гра також закінчилася перемогою команди Шахова з аналогічним рахунком.
Відзначимо, що в іншій півфінальній парі завтра зіграють “АЕК” нашого Дмитра Чигринського з “Ларисою”.
Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів у складі “ПАОКу” 28 матчів, забив вісім м’ячів (п’ять — у Кубку) та віддав дві результативні передачі.