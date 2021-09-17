Команда Труханова підвищує тарифи на газ, але сподівається на теплу одеську зиму

“Ми сподіваємося на те, що, дай бог, ця зима теж не буде особливо холодною... Сподіваємося, що одеська зима, відлига, злегка дасть нам плюс. Це позначиться і на обсязі газу, який ми замовляємо сьогодні у компанії „Нафтогаз“, і, відповідно, на платіжці кожного одесита”, — сказав Олександр Іваницький. За його словами тарифи на тепло в місті можуть збільшитися на 15-18%.

“Як тільки ми отримаємо остаточну ціну на газ, департамент економіки сформує тариф. Він буде затверджений виконавчим комітетом і доведений до всіх абонентів”, — повідомив Іваницький.

Нагадаємо, 15 вересня Одеська міськрада підтримала виділення дотації комунальному підприємству “Теплопостачання міста Одеси” на суму 360 млн грн для старту опалювального сезону.