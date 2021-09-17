Команда Труханова повышает тарифы на газ, но надеется на теплую одесскую зиму

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Повышение цен на отопление в Одессе не будет резким. Одним из факторов, который не допустит ценового скачка — теплая зима. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам ЖКХ, депутат от промэрской партии “Доверяй делам” Александр Иваницкий.

“Мы надеемся на то, что, дай бог, эта зима тоже не будет особо холодной... Надеемся, что одесская зима, оттепель, слегка даст нам плюс. Это скажется и на объёме газа, который мы заказываем сегодня у компании „Нафтогаз“, и, соответственно, на платёжке каждого одессита”, — сказал Александр Иваницкий. По его словам тарифы на тепло в городе могут увеличиться на 15-18 %.

“Как только мы получим окончательную цену на газ, департамент экономики сформирует тариф. Он будет утверждён исполнительным комитетом и доведён до всех абонентов”, — сообщил Иваницкий.

Напомним, 15 сентября Одесский горсовет поддержал выделение дотации коммунальному предприятию “Теплоснабжение города Одессы” на сумму 360 млн грн для старта отопительного сезона.

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