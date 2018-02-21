Команда Південної Кореї здобула ще одне золото ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Команда Південної Кореї перемогла на дистанції 3000 метрів в командних змаганнях зі шорт-треку у жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади-2018.
Італія посіла друге місце. Третіми стали голландські спортсменки.
Таким чином, команда Південної Кореї повторила свій успіх Сочі, де також здобула золоті нагороди. Бронзовий призер Сочі команда Італії в Пхьончхані покращила своє місце у фінальному протоколі. Срібні призерки Сочі – команда Канади сьогодні лишилась без нагород.
Нагадаємо, що чоловіча естафета на 5000 метрів відбудеться 22 лютого.