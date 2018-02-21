Команда Южной Кореи выирала еще одно золото ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Команда Южной Кореи победила на дистанции 3000 метров в командных соревнованиях по шорт-треку у женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.
Италия заняла второе место. Третьими стали голландские спортсменки.
Таким образом, команда Южной Кореи повторила свой успех Сочи, где также получила золотые награды. Бронзовый призер Сочи команда Италии в Пхенчхан улучшила свое место в финальном протоколе. Серебряные призеры Сочи - команда Канады сегодня осталась без наград.
Напомним, что мужская эстафета на 5000 метров состоится 22 февраля.