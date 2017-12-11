Команда Гвардіоли перемогла в манчестерському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Стадіон "Олд Траффорд" за присутності 74 847 уболівальників прийняв поєдинок 16-го туру АПЛ, так зване манчестерське дербі між "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.
Відкрити рахунок мав нагоду Лерой Сане. Німець прийняв коліном м'яч і пробив з гострого кута – Давід Де Хеа в ефектному стрибку врятував "червоних дияволів". Перед перервою команди обмінялися взяттями воріт. Розіграш кутового "міщан" закінчився ударом Давіда Сільви, який залишився ніким не прикритим. Помилка Делфа обернулася гостям пропущеним голом від Маркуса Решфорда.
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Переможний гол "Манчестер Сіті" виявився курйозним. Подача Сільви зі штрафного на 54 хвилині не віщувала належної гостроти. Проте Лукаку без опіки при вибиванні м'яча потрапив у свого партнера. М'яч відлетів до Отаменді і захисник не залишив шансі Де Хеа – 1:2.
Примітно, що колишній суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів демонструє феноменальні показники у нинішньому сезоні – 15 виграшів при 1 нічиї. "Червоні дияволи" попри фіаско втримали другий рядок чемпіонату – 35 очок і на 3 бали попереду від "Челсі".