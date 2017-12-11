Команда Гвардиолы победила в манчестерском дерби

Открыть счет имел возможность Лерой Сане. Немец принял коленом мяч и пробил с острого угла - Давид Де Хеа в красивом прыжке спас "красных дьяволов". Перед перерывом команды обменялись взятием ворот. Розыгрыш углового "горожан" закончился ударом Давида Сильвы, который остался никем не прикрытым. Ошибка Делфа обернулась гостям пропущенным голом от Маркуса Решфорда.

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Победный гол "Манчестер Сити" оказался курьезным. Подача Сильвы со штрафного на 54 минуте не предвещала надлежащей остроты. Однако Лукаку без опеки при выбивании мяча попал в своего партнера. Мяч отлетел к Отаменди и защитник не оставил шансов Де Хеа - 1: 2.

Примечательно, что бывший соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов демонстрирует феноменальные показатели в нынешнем сезоне - 15 выигрышей при 1 ничьей. "Красные дьяволы" несмотря на фиаско удержали вторую строчку чемпионата - 35 очков и на 3 балла впереди "Челси".