Команда Гвардиолы победила в манчестерском дерби

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 75866 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 51000 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107109 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108560 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126769 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105626 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107511 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113081 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117363 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123171 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Команда Гвардиолы победила в манчестерском дерби

Команда Гвардиолы победила в манчестерском дерби

Киев  •  УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Стадион "Олд Траффорд" в присутствии 74 847 болельщиков принял поединок 16-го тура АПЛ, так называемое манчестерском дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", передает корреспондент УНН.

Открыть счет имел возможность Лерой Сане. Немец принял коленом мяч и пробил с острого угла - Давид Де Хеа в красивом прыжке спас "красных дьяволов". Перед перерывом команды обменялись взятием ворот. Розыгрыш углового "горожан" закончился ударом Давида Сильвы, который остался никем не прикрытым. Ошибка Делфа обернулась гостям пропущенным голом от Маркуса Решфорда.

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Победный гол "Манчестер Сити" оказался курьезным. Подача Сильвы со штрафного на 54 минуте не предвещала надлежащей остроты. Однако Лукаку без опеки при выбивании мяча попал в своего партнера. Мяч отлетел к Отаменди и защитник не оставил шансов Де Хеа - 1: 2.

Примечательно, что бывший соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов демонстрирует феноменальные показатели в нынешнем сезоне - 15 выигрышей при 1 ничьей. "Красные дьяволы" несмотря на фиаско удержали вторую строчку чемпионата - 35 очков и на 3 балла впереди "Челси".

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