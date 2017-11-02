Команда Ф'юрі почала переговори щодо проведення бою з Джошуа

За повідомленням видання, промоутер Тайсона Ф’юрі Едді Хірн вступив в контакт з Ентоні Джошуа, щоб провести бій між двома останніми титулами в суперважкій вазі.

Зазначимо, що британська федерація боксу все ще чекає дати повернення Ф’юрі аби гарантувати, що останній, після залежності від кокаїну, підійде для боксу.

Нагадаємо, що Ф’юрі запланував провести більше одного бою в 2018 році.

Як повідомляв УНН, Джошуа здобув 20 дострокову перемогу в кар’єрі.