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Команда Ф'юрі почала переговори щодо проведення бою з Джошуа

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести перший бій після повернення із своїм співвітчизником британським непереможним чемпіоном WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа, інформує УНН з посиланням на Le Figaro.fr.

За повідомленням видання, промоутер Тайсона Ф’юрі Едді Хірн вступив в контакт з Ентоні Джошуа, щоб провести бій між двома останніми титулами в суперважкій вазі.

Зазначимо, що британська федерація боксу все ще чекає дати повернення Ф’юрі аби гарантувати, що останній, після залежності від кокаїну, підійде для боксу.

Нагадаємо, що Ф’юрі запланував провести більше одного бою в 2018 році.

Як повідомляв УНН, Джошуа здобув 20 дострокову перемогу в кар’єрі.

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