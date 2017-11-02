Команда Фьюри начала переговоры о проведении боя с Джошуа

По сообщению издания, промоутер Тайсона Фьюри Эдди Хирн вступил в контакт с Энтони Джошуа, чтобы провести бой между двумя последними титулами в супертяжелом весе.

Отметим, что британская федерация бокса все еще ждет даты возвращения Фьюри чтобы гарантировать, что последний, после зависимости от кокаина, подойдет для бокса.

Напомним, что Фьюри запланировал провести более одного боя в 2018 году.

Как сообщал УНН, Джошуа получил 20 досрочную победу в карьере.