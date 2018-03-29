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Колишня акторка Disney стала помічником прес-служби Білого дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Американська актриса і колишня зірка Disney Керолайн Саншайн приєдналася до адміністрації президента США в якості помічника преси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Раніше 22-річна Саншайн стажувалася в Білому домі, а саме в офісі лідера Республіканської партії Палати Представників США Кевіна Маккарті.

Популярність акторці принесла роль Тінки у підлітковому серіалі Disney Channel “Shake It Up” (2010-2013), за участь в якому вона двічі (в 2011 і 2012 році) була номінована на премію “Молодий актор” у категорії “Кращий акторський ансамбль телесеріалу”.

Керолайн Саншайн не перша медійна особа в адміністрації Дональда Трампа. У березні відомий американський телеведучий і аналітик Ларрі Кадлоу був призначений директором Національної економічної ради замість Гері Кона. Офіційним представником Державного департаменту США в березні минулого року стала ведуча телеканалу Fox News Гізер Нойєрт. Також директором з комунікацій Білого дому була колишня модель Хоуп Хікс. Вона подала у відставку 1 березня після того, як дала свідчення комітету з розвідки Палати представників у рамках розслідування зв’язків Трампа з російським урядом.

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