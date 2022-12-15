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Колишнього співробітника Twitter засуджено до 3,5 років ув'язнення в США за шпигунство на користь Саудівської Аравії

Колишнього співробітника Twitter засуджено до 3,5 років ув'язнення в США за шпигунство на користь Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 938646 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Колишній менеджер Twitter, визнаний винним у шпигунстві на користь Саудівської Аравії шляхом обміну даними користувача кілька років тому і потенційного переслідування користувачів, був засуджений в середу до 3,5 років тюремного ув'язнення, інформує УНН посилаючись на Reuters.

Деталі

Ахмада Абуаммо було визнано винним присяжними після судового розгляду в федеральному суді Сан-Франциско.

Прокурори вимагали ув'язнення на термін трохи більше семи років, заявивши, що їм потрібен «вирок, досить суворий, щоб утримати інших в індустрії технологій та соціальних мереж від продажу даних уразливих користувачів». Абуаммо загрожувало максимальне покарання у вигляді десятиліть ув'язнення.

Адвокати Абуаммо звернулися до окружного судді США Едварда Чена з проханням про випробувальний термін у його будинку в Сіетлі без ув'язнення. Вони послалися на постійні проблеми зі здоров'ям Абуаммо, відсутність інших судимостей та сімейні проблеми, які вплинули на нього під час його перебування у Twitter, яке тривало з 2013 до 2015 року.

Справа була зосереджена на зусиллях Абуаммо з пошуку інформації про двох користувачів Twitter, годинник за 42 000 доларів, які він отримав від саудівського чиновника, та кілька банківських переказів на 100 000 доларів.

Прокуратура заявила, що Абуаммо, який курирував відносини Twitter з журналістами і знаменитостями на Близькому Сході і в Північній Африці, передавав конфіденційну інформацію з систем компанії, щоб допомогти саудівській владі виявляти і знаходити користувачів Twitter.

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