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Бывший сотрудник Twitter приговорен к 3,5 годам заключения в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Бывший сотрудник Twitter приговорен к 3,5 годам заключения в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 938645 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Бывший менеджер Twitter, признанный виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии путем обмена данными пользователя несколько лет назад и потенциального преследования пользователей, был приговорен в среду к 3,5 годам тюремного заключения, сообщает УНН ссылаясь на Reuters.

Детали

Ахмад Абуаммо был признан виновным присяжными после судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско.

Прокуроры требовали заключения на срок немного более семи лет, заявив, что им нужен «приговор, достаточно суровый, чтобы удержать других в индустрии технологий и социальных сетей от продажи данных уязвимых пользователей». Абуаммо угрожало максимальное наказание в виде десятилетий заключения.

Адвокаты Абуаммо обратились к окружному судье США Эдварду Чену с просьбой об испытательном сроке в его доме в Сиэтле без заключения. Они сослались на постоянные проблемы со здоровьем Абуаммо, отсутствие других судимостей и семейные проблемы, которые повлияли на него во время его пребывания в Twitter, которое длилось с 2013 по 2015 год.

Дело было сосредоточено на усилиях Абуаммо по поиску информации о двух пользователях Twitter, часах за 42 000 долларов, которые он получил от саудовского чиновника, и несколько банковских переводов на 100 000 долларов.

Прокуратура заявила, что Абуаммо, курировавший отношения Twitter с журналистами и знаменитостями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, передавал конфиденциальную информацию из систем компании, чтобы помочь саудовским властям выявлять и находить пользователей Twitter.

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