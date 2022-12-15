Бывший сотрудник Twitter приговорен к 3,5 годам заключения в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Бывший менеджер Twitter, признанный виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии путем обмена данными пользователя несколько лет назад и потенциального преследования пользователей, был приговорен в среду к 3,5 годам тюремного заключения, сообщает УНН ссылаясь на Reuters.
Детали
Ахмад Абуаммо был признан виновным присяжными после судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско.
Прокуроры требовали заключения на срок немного более семи лет, заявив, что им нужен «приговор, достаточно суровый, чтобы удержать других в индустрии технологий и социальных сетей от продажи данных уязвимых пользователей». Абуаммо угрожало максимальное наказание в виде десятилетий заключения.
Адвокаты Абуаммо обратились к окружному судье США Эдварду Чену с просьбой об испытательном сроке в его доме в Сиэтле без заключения. Они сослались на постоянные проблемы со здоровьем Абуаммо, отсутствие других судимостей и семейные проблемы, которые повлияли на него во время его пребывания в Twitter, которое длилось с 2013 по 2015 год.
Дело было сосредоточено на усилиях Абуаммо по поиску информации о двух пользователях Twitter, часах за 42 000 долларов, которые он получил от саудовского чиновника, и несколько банковских переводов на 100 000 долларов.
Прокуратура заявила, что Абуаммо, курировавший отношения Twitter с журналистами и знаменитостями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, передавал конфиденциальную информацию из систем компании, чтобы помочь саудовским властям выявлять и находить пользователей Twitter.
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