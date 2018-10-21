Колишнього легіонера "Динамо" визнали винним у фінансових махінаціях

Після закінчення виступів за французький “Нант”, нападник став на облік в центр зайнятості задля отримання допомоги по безробіттю. Потім футболіст перейшов в саудівський клуб “Альраід”, але продовжив перебувати на обліку і отримувати допомогу.

В цілому Бангура отримав в період з березня 2016 року по березень 2018-го допомогу в розмірі 141 тис. євро. Коли ж махінації були розкриті, футболіст стверджував, що виступав в Саудівській Аравії в статусі аматора. Однак суд визнав Бангуру винним у шахрайстві і зобов’язав його заплатити штраф в розмірі 131 487 євро.

Примітно, що Бангура захищав кольори київського “Динамо” з 2007 по 2009 рік і був помітною фігурою в клубі. У 46 матчах гвінеєць 28 разів відзначався у воротах суперника.