Колишній тренер "Шахтаря" очолив французький "Нант"

Контракт з наставником розрахований на два сезони. В "Нанті" Кардосо змінив італійського тренера Клаудіо Раньєрі.

46-річний португалець в період з 2013 по 2016 роки був наставником Шахтаря U-21, а в сезоні 2016/17 був асистентом Фонсеки в першій команді "гірників".



Зазначимо, що минулого літа фахівець очолив "Ріу Аве" і привів його до п'ятого місця в португальській Прімейрі. Крім того Кардозу був асистентом багатьох команд – "Белененсеша", "Браги", "Академіки", "Спортінга" та іспанського "Депортіва".



Додамо також, "Нанту" в крайньому сезоні не вистачило трьох очок до місця в зоні Ліги Європи (9-й рядок в Лізі 1).