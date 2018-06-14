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Колишній тренер "Шахтаря" очолив французький "Нант"

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Екс-асистент Паулу Фонсеки в "Шахтарі" Мігел Кардосо став головним тренером французького "Нанта", інформує УНН з посиланням на сайт "канарок".

Контракт з наставником розрахований на два сезони. В "Нанті" Кардосо змінив італійського тренера Клаудіо Раньєрі.
46-річний португалець в період з 2013 по 2016 роки був наставником Шахтаря U-21, а в сезоні 2016/17 був асистентом Фонсеки в першій команді "гірників".

Зазначимо, що минулого літа фахівець очолив "Ріу Аве" і привів його до п'ятого місця в португальській Прімейрі. Крім того Кардозу був асистентом багатьох команд – "Белененсеша", "Браги", "Академіки", "Спортінга" та іспанського "Депортіва".

Додамо також, "Нанту" в крайньому сезоні не вистачило трьох очок до місця в зоні Ліги Європи (9-й рядок в Лізі 1).

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