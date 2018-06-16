Колишній скаут "Бенфіки" став керівником селекційної служби "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Екс-скаут лісабонської “Бенфіки” португалець Жозе Боту офіційно увійшов в штаб донецького “Шахтаря”. Про це повідомив генеральний директор донецької команди Сергій Палкін на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“Клуб уклав угоду з новим керівником селекційної служби — португальцем Жозе Бота. Жозе має десятирічний досвід успішної роботи головним скаутом „Бенфіки“. Упевнений, він підсилить наш напрямок скаутингу, виведе роботу з пошуку талановитих гравців ще на більш високий рівень”, — сказано у записі Палкіна.
Зазначимо, що португальський фахівець був скаутом “Бенфіки” більше десяти років починаючи з 2006-го року.
Як повідомляв УНН, колишній тренер “гірників” очолив клуб французької Ліги 1.