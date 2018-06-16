Бывший скаут "Бенфики" стал руководителем селекционной службы "Шахтера"

“Клуб заключил соглашение с новым руководителем селекционной службы — португальцем Жозе Бота. Жозе имеет десятилетний опыт успешной работы главным скаутом „Бенфики“. Уверен, он усилит наше направление скаутинга, выведет работу по поиску талантливых игроков на еще более высокий уровень”, — говорится в записи Палкина.

Отметим, что португальский специалист был скаутом “Бенфики” более десяти лет начиная с 2006 года.

Как сообщал УНН, бывший тренер “горняков” возглавил клуб французской Лиги 1.