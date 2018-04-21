Колишній противник Ломаченко заявив про бажання провести реванш з українцем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Пуерторіканський боксер Джейсон Соса (20 перемог, 4 нічиї і 3 поразки) не полишив надій на перемогу із українським чемпіоном у другій напівлегкій ваговій категорії за версією WBO Василем Ломаченко, заявивши про бажання провести реванш з ним, повідомляє УНН з посиланням на AB BOXING NEWS.
“Я сподіваюся, що в майбутньому зможу провести ще один бій з Ломаченко. Він великий боєць, наш бій був чудовим досвідом для мене, але перед протистоянням з ним я перетренувався, тому що працював над фізичною підготовкою кожен день. Думка про те, що чекає бій з найкращим боксером в світі, викликає в тебе бажання робити ті речі, яких ти раніше ніколи не пробував на тренуваннях. Якби я тренувався точно так, як і раніше, коли я став чемпіоном світу, то бій склався б зовсім по-іншому”, — наголосив уродженець Пуерто-Ріко.
Примітно, що Соса після баталії з українцем зазнав поразки проти кубинця Гамбоа за записками суддів (93:95, 92:96, 94:94).
Додамо також, саме у поєдинку з Ломаченко пуерторіканець втратив пояс чемпіона світу за версією WBA у другій напівлегкій вазі.