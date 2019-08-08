Колишній охоронець німецького концтабору постане перед судом у Гамбурзі

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бруно Дея судитимуть за причетність до вбивства понад 5 тисяч осіб в той час, як він працював в концтаборі в північній Польщі під час Другої Світової Війни з 1944 по 1945 рік, передає УНН з посиланням на Die Welt.

92-річного Бруно Дея звинувачують в тому, що він причетний до вбивства 5 тисяч 230 ув'язнених у німецькому концтаборі "Штуттоф", який розташовувався на сучасній території північної Польщі.

Обвинувачений не визнає своєї провини. Він розповів Die Welt, що не міг відмовитися виконувати накази і втекти, так як це загрожувало його життю. Дей каже, що ніколи не був нацистом. Обвинувачений співпрацював з нацистами, коли йому було 17 років. Йому загрожує 5 тисяч 230 звинувачень у співучасті в убивстві.

Відзначимо, що 10 років тому в Німеччині були прийняті зміни в закон, згідно з яким будь-який, хто служив в таборі смерті або в мобільних загонах нацистів, може бути притягнутий до відповідальності в Німеччині на підставі лише служби. Раніше суд вимагав докази того, що нацист скоїв злочин, мотивований расовою ненавистю.

Концентраційний табір "Штуттхоф" знаходився поруч з нинішнім Гданськом в Польщі, в ньому загинуло більше 65 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, США мають намір повернути в Україну викрадену нацистами картину.

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