Колишній охоронець німецького концтабору постане перед судом у Гамбурзі

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бруно Дея судитимуть за причетність до вбивства понад 5 тисяч осіб в той час, як він працював в концтаборі в північній Польщі під час Другої Світової Війни з 1944 по 1945 рік, передає УНН з посиланням на Die Welt.