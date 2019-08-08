Бывший охранник немецкого концлагеря предстанет перед судом в Гамбурге

КИЕВ. 8 августа. УНН. Бруно Дея будут судить за причастность к убийству более 5 тысяч человек в то время, как он работал в концлагере в северной Польше во время Второй Мировой Войны с 1944 по 1945 год, передает УНН со ссылкой на Die Welt.