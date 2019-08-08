Бывший охранник немецкого концлагеря предстанет перед судом в Гамбурге

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 129270 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 07:39 • 130635 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Бруно Дея будут судить за причастность к убийству более 5 тысяч человек в то время, как он работал в концлагере в северной Польше во время Второй Мировой Войны с 1944 по 1945 год, передает УНН со ссылкой на Die Welt.

92-летнего Бруно Дея обвиняют в том, что он причастен к убийству 5 тысяч 230 заключенных в немецком концлагере “Штуттоф”, который располагался на современной территории северной Польши.

Обвиняемый не признает своей вины. Он рассказал Die Welt, что не мог отказаться выполнять приказы и убежать, так как это угрожало его жизни. Дей говорит, что никогда не был нацистом. Обвиняемый сотрудничал с нацистами, когда ему было 17 лет. Ему грозит 5 тысяч 230 обвинений в соучастии в убийстве.

Отметим, что 10 лет назад в Германии были приняты изменения в закон, согласно которым любой, кто служил в лагере смерти или в мобильных отрядах нацистов, может быть привлечен к ответственности в Германии на основании только службы. Ранее суд требовал доказательства того, что нацист совершил преступление, мотивированное расовой ненавистью.

Концентрационный лагерь “Штуттхоф” находился рядом с нынешним Гданьском в Польше, в нем погибло более 65 тыс. человек.

Как сообщал УНН, США намерены вернуть в Украину похищенную нацистами картину.

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