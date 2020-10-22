Колишній наставник "Дніпра-1" очолив іноземний клуб

Деталі контракту з 47-річним українцем не повідомляються.

Команда наразі йде сьомою у чемпіонаті Кіпра. За цю команду виступають два українця — Артур Рудько та Орест Кузик.

“Пишаюся, що мені довіряли пост головного тренера в клубі. Повертаюся в “Пафос” з відкритим серцем і великими амбіціями. Одним з найбільш емоційних моментів у моїй кар’єрі було завоювання Кубка Кіпру з “АПОП”. Я повернувся, щоб заново пережити цей досвід і поділитися цими яскравими емоціями з уболівальниками “Пафосу”, — прокоментував Михайленко своє призначення.

Зауважимо, що Михайленко завершував футбольну кар’єру саме на Кіпрі. В активі фахівця сім титулів переможця чемпіонату України в якості гравця. До цього три сезони він тренував СК “Дніпро-1”.