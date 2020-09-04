Колишній нападник збірної України перейшов до тріумфатора Першої ліги України

Вихованець сумського футболу встиг зіграти за новий клуб у спарингу проти “Ворскли”, де відзначився дублем.

Всеукраїнську славу Шиндер здобув, граючи за “Таврію”, “Шахтар”, “Чорноморець”, “Ворсклу”. Пограв він і за кордоном — в Росії, Казахстані, Угорщині. Зіграв декілька ігор і за національну збірну України.

Має Шиндер і досвід виступів у Німеччині. Саме там він грав до переходу в “Минай” — у клубі шостого дивізіону СК “Швабах”.

Зауважимо, що в активі Шиндера два проведені матчі у складі національної збірної України.