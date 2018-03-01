Колишній нападник "Динамо" розкритикував київський клуб

“Я набрав 4 кг м’язової маси на даний момент за період після переходу з київського “Динамо”. Я відразу ж отримав всі необхідні графіки роботи: сувора дієта, багато фітнесу і додаткових тренувань. Я був приємно здивований професійною підтримкою в “Генті”. “Динамо” можна вважати кращим клубом в Україні, але водночас “біло-сині” можуть багато чому навчитися у “Гента”, — розпочав спортсмен.

Також Яремчук заявив про втрату бажання до виступів, коли знаходився у стані українського гранду.

“Коли я приїхав в „Гент“, то у мене не було впевненості в собі. „Динамо“ вбило футболіста в мені, задоволення від гри пропало. Я відчував незадоволеність і сердиті погляди моїх товаришів по команді і тренерів, як ніби я робив тільки погані речі. У „Гент“ все по-іншому — я отримую повагу і підтримку, я відчуваю себе цінним. З 10 років перебував у структурі „Динамо“, в юності я намагався довести свій професіоналізм діями, а не словами. Я все ще думаю, що заслужив більше шансів з першою командою”, — підкреслив Яремчук.

Зауважимо, що після переходу, який відбувся влітку минулого року, у поточному сезоні 22-річний українець провів 23 матчі в складі “Гента”, в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.