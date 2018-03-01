Бывший нападающий "Динамо" раскритиковал киевский клуб

“Я набрал 4 кг мышечной массы на данный момент за период после перехода из киевского “Динамо”. Я сразу же получил все необходимые графики работы: строгая диета, много фитнеса и дополнительных тренировок. Я был приятно удивлен профессиональной поддержкой в ​​"Генте“. “Динамо” можно считать лучшим клубом в Украине, но в то же время “бело-синие” могут многому научиться у “Гента”, — начал спортсмен.

Также Яремчук заявил о потере желания к выступлениям, когда находился в состоянии украинского гранда.

“Когда я приехал в „Гент“, то у меня не было уверенности в себе. „Динамо“ убило футболиста во мне, удовольствие от игры пропало. Я чувствовал неудовлетворенность и сердитые взгляды моих товарищей по команде и тренеров, как будто я делал только плохие вещи. В „Гент“ все по-другому — я получаю уважение и поддержку, я чувствую себя ценным. С 10 лет находился в структуре „Динамо“, в юности я пытался доказать свой профессионализм действиями, а не словами. Я все еще думаю, что заслужил больше шансов с первой командой”, — подчеркнул Яремчук.

Заметим, что после перехода, который состоялся летом прошлого года, в текущем сезоне 22-летний украинец провел 23 матча в составе “Гента”, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.