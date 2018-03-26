Колишній глава уряду Каталонії може попросити притулку в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон, ймовірно, планує просити притулку в Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Kieler Nachrichten.
Опираючись на інформацію в судових колах видання зазначає, що кримінальне переслідування — зокрема, за європейським ордером на арешт, як у випадку з екс-лідером Каталонії, — має пріоритет над клопотанням про надання притулку. Але остаточне рішення приймають генеральна прокуратура і BAMF (Федеральне відомство у справах міграції та біженців).
“Якщо Пучдемон подасть прохання про отримання статусу біженця, його, як і інші такі заяви, буде розглядати Федеральне відомство у справах міграції та біженців”, — заявив речник МВС землі Шлезвіг-Гольштейн, де був затриманий Пучдемон.
Як повідомляв УНН, екс-лідера Каталонії Пучдемона затримали у Німеччині.