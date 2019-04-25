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Колишній глава Nissan звільнений під заставу

Колишній глава Nissan звільнений під заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон був звільнений під заставу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Токійський окружний суд прийняв рішення звільнити його під заставу в 500 млн. ієн (4,5 млн. доларів США - ред.) після винесення йому четвертого за рахунком звинувачення в зловживанні коштами Nissan.

Останні звинувачення пов'язані з порушенням довіри. Прокуратура вважає, що К. Гон використовував частину коштів, сплачених дистриб'ютору в Омані, в особистих цілях.

Як повідомляв УНН, акціонери японського автоконцерну Nissan на позачергових зборах у понеділок виключили з ради директорів Карлоса Гона, обвинуваченого в фінансових махінаціях.

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