Колишній глава Nissan звільнений під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон був звільнений під заставу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Токійський окружний суд прийняв рішення звільнити його під заставу в 500 млн. ієн (4,5 млн. доларів США - ред.) після винесення йому четвертого за рахунком звинувачення в зловживанні коштами Nissan.
Останні звинувачення пов'язані з порушенням довіри. Прокуратура вважає, що К. Гон використовував частину коштів, сплачених дистриб'ютору в Омані, в особистих цілях.
Як повідомляв УНН, акціонери японського автоконцерну Nissan на позачергових зборах у понеділок виключили з ради директорів Карлоса Гона, обвинуваченого в фінансових махінаціях.