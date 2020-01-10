Колишній баскетболіст НБА перейшов в український клуб

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КИЇВ. 10 січня. УНН. БК "Дніпро" підписав контракт з американським захисником Джаредом Терреллом із досвідом виступів в найсильнішій лізі планети НБА. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.

Нинішній сезон захисник почав в Ізраїлі, де виступав за місцевий "Хапоель" із Ейлата. У шести матчах місцевого чемпіонату Террелл набирав в середньому по 14 очок, 2,8 підбирання та 2,7 передачі.

"Я можу дати команді енергію, допомагати в захисті, набирати очки, стати плеймейкером. Я старанний гравець, який готовий допомагати. Цілі на сезон – ставати краще, як в індивідуальному плані, так і в якості командного гравця. Я хочу покращувати свої вміння та виграти чемпіонат. Хочу зробити крок вперед у своїй кар'єрі", - наголосив новачок дніпрян.

Террелл відіграв чотири сезони в NCAA за університет "Род Айленд", набираючи в випускний сезон по 16,8 очка, 3,5 підбирання і 2,4 передачі в середньому за гру.

У 2018 році новачок "Дніпра" виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний. Того ж літа підписав двосторонній контракт з "Міннесотою Тімбервулвз" і виступав за команду в Літньої лізі.

Відзначимо, що в НБА за "Міннесоту" Джаред зіграв в 14 матчах, в яких в середньому набирав по 2,2 очка, 0,9 передачі і 0,4 підбирання за 7,9 хвилини на майданчику. У Джі-Лізі у складі фарм-клубу "Міннесоти" – "Айова Вулвз" Террелл провів 32 матчі, набираючи по 15,3 очка, 4 підбирання та 2,3 передачі майже за 32 хвилини на паркеті.

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