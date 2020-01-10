Бывший баскетболист НБА перешел в украинский клуб

Нынешний сезон защитник начал в Израиле, где выступал за местный "Хапоэль" из Эйлата. В шести матчах местного чемпионата Террелл набирал в среднем по 14 очков, 2,8 подбора и 2,7 передачи.

"Я могу дать команде энергию, помогать в защите, набирать очки, стать плеймейкером. Я старательный игрок, который готов помогать. Цели на сезон - становиться лучше, как в индивидуальном плане, так и в качестве командного игрока. Я хочу улучшать свои умения и выиграть чемпионат. Хочу сделать шаг вперед в своей карьере", - подчеркнул новичок днепрян.

Террелл отыграл четыре сезона в NCAA за университет "Род Айленд", набирая в выпускной сезон по 16,8 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В 2018 году новичок "Днепра" выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран. Тем же летом подписал двусторонний контракт с "Миннесотой Тимбервулвз" и выступал за команду в Летней лиге.

Отметим, что в НБА за "Миннесоту" Джаред сыграл в 14 матчах, в которых в среднем набирал по 2,2 очка, 0,9 передачи и 0,4 подбора за 7,9 минуты на площадке. В Джи-Лиге в составе фарм-клуба "Миннесоты" - "Айова Вулвз" Террелл провел 32 матча, набирая по 15,3 очка, 4 подбора и 2,3 передачи почти за 32 минуты на паркете.