Бывший баскетболист НБА перешел в украинский клуб

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110769 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111867 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124362 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104115 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107379 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107623 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131783 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130578 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Бывший баскетболист НБА перешел в украинский клуб

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КИЕВ. 10 января. УНН. БК "Днепр" подписал контракт с американским защитником Джаредом Терреллом с опытом выступлений в сильнейшей лиге планеты НБА. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Нынешний сезон защитник начал в Израиле, где выступал за местный "Хапоэль" из Эйлата. В шести матчах местного чемпионата Террелл набирал в среднем по 14 очков, 2,8 подбора и 2,7 передачи.

"Я могу дать команде энергию, помогать в защите, набирать очки, стать плеймейкером. Я старательный игрок, который готов помогать. Цели на сезон - становиться лучше, как в индивидуальном плане, так и в качестве командного игрока. Я хочу улучшать свои умения и выиграть чемпионат. Хочу сделать шаг вперед в своей карьере", - подчеркнул новичок днепрян.

Террелл отыграл четыре сезона в NCAA за университет "Род Айленд", набирая в выпускной сезон по 16,8 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В 2018 году новичок "Днепра" выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был избран. Тем же летом подписал двусторонний контракт с "Миннесотой Тимбервулвз" и выступал за команду в Летней лиге.

Отметим, что в НБА за "Миннесоту" Джаред сыграл в 14 матчах, в которых в среднем набирал по 2,2 очка, 0,9 передачи и 0,4 подбора за 7,9 минуты на площадке. В Джи-Лиге в составе фарм-клуба "Миннесоты" - "Айова Вулвз" Террелл провел 32 матча, набирая по 15,3 очка, 4 подбора и 2,3 передачи почти за 32 минуты на паркете.

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