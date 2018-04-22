"Коктейль Молотова" замість паперового літачка: росіяни у соцмережах обговорюють акцію Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Росіяни у соцільних мережах обговорюють акцію, яку запропонував Telegram із паперовими літачками. Частина підтримує і постить фото літачків, частина свариться - бо на вулицях буде брудно, а одиниці пропонують замість паперових поробок запустити "коктейлі Молотова", передає УНН.
Також користувачі жартують, що після акції у РФ можуть заборонити папір або паперові літачки.
На підтримку акції уже виступив російський опозиціонер Олексій Навальний.
"Телеграм запропонував всім, хто підтримує свободу інтернету, сьогодні в 19.00 запустити з вікна паперовий літачок. Хороша акція. Треба підтримати і розповісти про неї всім", - написав Навальний у Twitter.
Раніше соціальна мережа Telegram у неділю розіслала своїм користувачам сповіщення, в якому запропонувала росіянам 22 квітня в сьомій годині вечора запускати з вікон паперові літачки.