"Коктейль Молотова" вместо бумажного самолетика: россияне в соцсетях обсуждают акцию Telegram

Также пользователи шутят, что после акции в РФ могут запретить бумагу или бумажные самолетики.

В поддержку акции уже выступил российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Телеграмм предложил всем, кто поддерживает свободу интернета, сегодня в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик. Хорошая акция. Надо поддержать и рассказать о ней всем", - написал Навальный в Twitter.

Ранее социальная сеть Telegram в воскресенье разослала своим пользователям оповещение, в котором предложила россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики.